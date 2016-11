Lancuna encerra primeira semana de peneira e afunila trabalhos na SEP

O técnico Nivaldo Lancuna começou a afunilar os trabalhos e a definir os seus futuros escolhidos por meio do peneirão que está sendo realizado pela Sociedade Esportiva de Picos (SEP), em Geminiano, cidade próxima à sede do Zangão. A ideia da diretoria é aproveitar joias da região e fechar o elenco de 2017 sem ultrapassar o teto financeiro. Lancuna se mostrou entusiasmado com a primeira semana de avaliação e destacou o talento dos atletas.

– Nós começamos com 126 nomes, hoje vamos fechar o dia com 30 e, na sexta, vou escolher apenas 10 para compor o elenco do Picos. No geral, os trabalhos estão muito bons, temos jogadores jovens e de qualidade. Eles vão se juntar aos 18 atletas pré-contratados, somando 28 jogadores no elenco – destacou o treinador.

Embora esteja em pleno trabalho de busca por jogadores, Lancuna tem trabalhado de forma paralela o anúncio de aquisições feitas à distância. Para se juntar ao elenco em formação, o treinador revelou ter acerto verbal com uma dupla de goleiros para a composição do time que disputará o Piauiense no ano que vem.

– Fechamos com Murilo, que vem do Estrela, do Espirito Santo, e com Amaral, que foi campeão com o Tocantinópolis. Agora só falta um terceiro goleiro – finalizou Lancuna.

Com a última semana de peneira pela frente, Lancuna segue com a certeza, até o momento, de que contará com 10 jogadores anunciados oficialmente pelo clube: Candinho (atacante); Rian (lateral-esquerdo); Leleu (zagueiro); Henrique (meia); Evandro (meia); Andson (volante); Fred (volante); Guilherme Pitbull (volante); Felipe (atacante); Idelvando (meia). A pré-temporada do elenco do Zangão está prevista para o início de janeiro.

Globoesporte PI