Lancuna sonda Celso e Fred para disputar o Piauiense com a SEP

O mais novo técnico do Picos, Nivaldo Lancuna, desembarca na próxima quarta-feira, 19, em Teresina para começar por em pratica os seus trabalhos na Sociedade Esportiva de Picos (SEP). Mas calma, não está na hora de iniciar os treinamentos com bola. Primeiramente o treinador irá fazer uma avaliação dos jogadores da base para depois selecionar aqueles que devem fazer parte do elenco. Além disso, ele avalia o mercado para trazer as melhores peças possíveis para o Zangão e fez sondagem por dois ex-comandados seus no Altos: o zagueiro Celso e o volante Fred.

Nivaldo Lancuna conta que a SEP tem um pré-contrato com cerca de 14 jogadores. O meia Janderson, que defendeu o América-PE e enfrentou o Altos, ex-clube de Lancuna, na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, foi um nome ventilado para contratação, mas o alto valor do atleta está atrapalhando as negociações. Jogadores de outros times do Nordeste também estão sendo sondados, inclusive o do volante Fred e o zagueiro Celso, jogadores que estiveram no plantel do Altos na temporada de 2016.

– Esses jogadores são do meu conhecimento, confio neles para defender minha equipe. Quero fazer outra equipe forte, como foi no Altos, para buscar os títulos necessários. Estarei chegando na quarta-feira em Teresina, para ver de perto os jogadores que eu possa contar – afirma Lancuna.

De acordo com ele, os treinamentos da Sociedade Esportiva de Picos devem começar logo no dia dois de janeiro. Mas essa data pode ser alterada. A reunião que acontecerá do dia 27 de outubro na sede da Federação de Futebol do Piauí, para tratar sobre o Campeonato Piauiense, pode mudar os planos do time da Terra do Mel.

– Ainda estou estudando nomes para fazer parte da minha comissão técnica. Ainda é cedo para que eu possa revelar quem irá trabalhar comigo. O certo é que são pessoas de alto gabarito, profissionais extremamente competentes – completa.

Globoesporte PI