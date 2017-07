Lateral picoense é o novo jogador da Chapecoense

O lateral piauiense Roberto Heuchayer já veste a camisa da Chapecoense. A apresentação oficial deve acontecer nos próximos dias.

Natural de Picos, Roberto acertou sua saída do Santa Cruz e não defendeu o time no sábado, no clássico contra o Náutico, pela Série B. No domingo, ele já estava em Chapecó, onde seu novo time venceu o São Paulo pela Série A.

Na sua página no Instagram, Roberto já postou fotos com a camisa da Chapecoense e ao lado de Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia com o avião do time catarinense, no ano passado.

Em conversa com internautas nas redes sociais, Roberto disse esperar estar com documentação regularizada e pronto para jogar na quarta-feira (19), contra o Santos.

Roberto chega ao time para trabalhar com Vinícius Eutrópio, técnico que comandou o Santa Cruz até o mês passado.

É o quarto piauiense na Série A 2017 – o terceiro de Picos, terra de Renê e Rômulo, do Flamengo. O outro nome é Jonas, volante do Coritiba.