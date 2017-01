Lateral picoense renova com o Santa Cruz de Recife

De férias em Picos, o lateral piauiense Roberto Heuchayer confirmou ao Cidadeverde.com a renovação do seu contrato com o Santa Cruz (PE). O jogador viaja na noite de terça-feira para Recife.

– Acertamos e devo me apresentar na quarta-feira.

Com passagens pelo Bahia, Náutico (PE) e Atlético (PR), o jogador chegou ao Santa Cruz no ano passado e só na reta final da temporada ganhou espaço no time titular. Sem muitas chances de atuar para impedir o rebaixamento para a Série B, Roberto pretende agora ajudar o clube a voltar para a Série A.

Roberto havia recusado a primeira proposta do Santa Cruz, mas clube e jogador chegaram a um acordo neste fim de semana, tanto para a renovação por um ano como para o pagamento dos salários atrasados.

Enquanto resolvia a situação, o lateral treinava em Picos ao lado do volante Rômulo, do Spartak Moscou, que negocia sua saída do clube russo para assinar com o Flamengo.

O Santa Cruz estreia na Copa do Nordeste no dia 26 de janeiro, fora de casa, contra o Campinense (PB), reeditando a decisão do torneio de 2016.

