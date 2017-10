Lavrador é preso após matar companheira com golpe de foice no pescoço

Um homem foi preso em flagrante no município de Betânia do Piauí, 189 km ao Sul de Picos, por suspeita de matar a companheira com um golpe de foice no pescoço. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, que é lavrador, confessou o crime e não ofereceu resistência no momento da prisão. O caso aconteceu na tarde deste sábado (28).