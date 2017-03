Leal Veículos inaugura sua nova sede com sucesso

A maior loja multimarcas de veículos novos e seminovos de Picos, a Leal Veículos, está em novo endereço, muito mais acessível, com espaço mais amplo e maior variedade.

Na manhã deste sábado (04), o empresário Antônio Moura Leal e a família cortaram a faixa e inaugurou oficialmente a nova loja com a benção do Padre Gregório Leal Lustosa, convidando os picoenses para conhecer as novas instalações, localizada na Avenida Deputado Sá Urtiga, com sentido a Teresina.



O luxo das instalações chamou atenção dos inúmeros amigos, clientes, colaboradores, parceiros e familiares que foram prestigiar a inauguração desfrutando de um delicioso café da manhã e música ao vivo dos cantores Rômulo Junior e Rômulo Carlos.



Em sua trajetória de sucesso, a Leal Veículo preocupou-se com sua ampla clientela e essa mudança de endereço irá proporcionar muito mais conforto, bem-estar e melhor atendimento. O novo espaço é, praticamente, seis vezes maior que o anterior. E continua com a experiência e tradição do empresário Antônio Moura Leal, com décadas de atuação no segmento de automóveis.



“A Leal Veículos busca ser uma empresa ‘em transformação’, buscando adaptar-se às mudanças do mercado em que atua visando sempre melhores práticas, garantindo a qualidade dos produtos oferecidos e dos serviços prestados, para gerar crescimento na sua participação de mercado e a satisfação e confiabilidade de seus clientes, colaboradores e comunidade”, externou o empresário sobre a missão da sua empresa no mercado.

Texto: Naldo Rodriguez – Imagens: Genilson Rodrigues