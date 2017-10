Liderança FM deixa o dial de Picos para entrada da Rádio Grande FM

A Liderança FM 94.5 de Picos terá mudança no interior do Piauí. O Sistema de Comunicação de Picos (SCP), que controla rádios no interior do Piauí, vai promover a mudança de marca na estação. Nas próximas semanas, a Liderança deixará o canal para dar lugar à Rádio Grande FM 94.5 de Picos.

A chegada da Rádio Grande FM vai impactar na mudança da identidade artística da rádio, que terá nova “roupagem”, com uma programação diversificada. Além disso, o investimento alcança ainda toda a parte técnica e estrutural, com a chegada de novos equipamentos para melhorar a qualidade de transmissão e do som que chega até os ouvintes.

Controlada pelo Sistema de Comunicação de Picos (SCP), a rádio contará com parceria com Sistema Meio Norte de Comunicação, que chega para auxiliar o processo de renovação e crescimento das empresas. “A intenção é trazer mais serviços, mais qualidade de som, mais entretenimento, mais notícias. É mais um passo em termos de desenvolvimento da comunicação”, comentou o engenheiro Carluís Nunes de Barros, líder do SCP.

De acordo com as informações da própria rádio, a aposta na nova grade será o maior enfoque no setor jornalístico. Segundo as informações, a programação vai ganhar abrangência, os programas serão recheados e a grande novidade do projeto, além de uma programação mais ousada, será a aproximação com a comunidade.

O empresário Carluís Barros comentou a responsabilidade do grupo SCP — consolidado como um dos principais complexos de comunicação do interior do estado. “Em Picos, as nossas emissoras sempre estiveram à frente dessas mudanças. Nós temos que nos adaptar às transformações que estão acontecendo na comunicação e, juntamente com a Rede Meio Norte, nós vamos conseguir chegar mais rápido e mais facilmente a esse objetivo”, avalia.

A parceria com o Sistema Meio Norte marca também o fim da parceria com a Rede Liderança SAT, de Fortaleza. Dessa forma, a Rádio Grande FM terá uma parcela de seu horário ocupada pela programação da Rede Meio Norte, enquanto o SCP vai dispor de espaço nos demais veículos do grupo do empresário Paulo Guimarães, que também vai investir no segmento televisivo da cidade de Picos.

Fonte: tudoradio.com