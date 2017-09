Localidades rurais de Paquetá serão beneficiadas com energia elétrica

Cinco localidades rurais do município de Paquetá do Piauí serão beneficiadas com energia elétrica, através do Programa Luz para Todos. O projeto de liberação da energia foi assinado na última sexta-feira (15) na sede da Eletrobras, em Teresina.

As comunidades beneficiadas com o programa foram: Mutamba, Pereiros, Morrinhos, Jacaré e Pedras.

A energia elétrica para as comunidades foi um empenho do secretário de Agricultura de Paquetá, Jeferson Borges juntamente com o prefeito Dr. Thales e o deputado Federal Rodrigo Martins e o estadual Rubem Martins.

A empresa responsável pela realização do serviço será a Energy.

Segundo o secretário Jeferson, a energia é um sonho antigo das comunidades, que agora está sendo realizado. “Estou muito feliz com essa liberação da energia para as comunidades. Vai trazer o desenvolvimento e uma vida digna para povo dessas localidades”, comemorou.