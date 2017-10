Loja Dinâmica Confecções é inaugurada em Picos

Com a presença de um grande público, a loja de moda feminina e masculina, a Dinâmica Confecções realizou na última quinta-feira (5), o coquetel de inauguração da loja.

Na oportunidade, durante toda a quinta-feira, os convidados conheceram as dependências da loja, na qual possui um amplo espaço, levando conforto e comodidade aos clientes. O público também aproveitou para conhecer os vários acessórios femininos e masculinos.

A Dinâmica Confecções fica localizada na rua Coelho Rodrigues, próximo ao Banco Itaú, no bairro Centro. A loja aberta para receber seus clientes de segunda a sexta das 7h às 18h e no sábado funcionará de acordo com o horário do comercio local.

A loja disponibiliza seu contato para o cliente, sendo 3422-0968, como também uma página no Facebook: https://www.facebook.com/dinamica.cofeccoes?fref=ts.