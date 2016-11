Loja é arrombada no Centro de Picos

Mais um arrombamento à estabelecimentos comerciais foi registrado no Centro de Picos. Na noite do último domingo, por volta de 21h45min, a loja “São Bento”, localizada na Rua Santo Antônio, foi alvo de criminosos.

Segundo informações da Polícia Militar de Picos, os autores do crime adentraram no estabelecimento pelo telhado, quebrando o forro. Do local foram levados uma quantia em dinheiro, malas para viagem e outros objetos que não foram mencionados a natureza.

Ainda de acordo com os registros, populares acionaram a PM informando de que homens estariam no interior da loja. Guarnições policiais foram deslocadas até o local e constataram a veracidade da denúncia. Policiais entraram em contato com a gerente do estabelecimento que chegou ao local em companhia do proprietário, Benedito Ferreira Dantas. Os mesmos abriram os portões da loja e foi verificado que o teto havia sido arrombado.

Apesar da varredura e de diligências, nenhum dos criminosos foi localizado. Vítima foi orientada a prestar o Boletim de Ocorrência.