Loja Senhora Senhorita é inaugurada no Picos Plaza Shopping

Mais uma loja foi inaugurada no Picos Plaza Shopping. Especializada na moda feminina, a loja Senhora Senhorita abriu as suas portas no último sábado (26) com a realização de um coquetel para os clientes.

A loja irá oferecer aos clientes tudo de mais inovador e dentro da moda feminina com marcas renomadas e preços acessíveis.

Segundo a proprietária da Senhora Senhorita, Débora Carvalho Ribeiro, a loja terá tudo para as senhoras e senhoritas. “Quero agradecer a todos que vieram e os que não vieram venham nos prestigiar e conhecer a nossa loja, vocês não irão se arrepender”, disse.

Débora afirmou ainda que a loja é bem agradável, confortável e tem um atendimento diferenciado. “Os nossos vendedores fizeram curso de atendimento e são pessoas bem atualizadas e antenadas na moda. Aqui você encontra um novo jeito de se vestir”, pontuou.

Confira mais fotos AQUI