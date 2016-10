Longas filas marcam primeiras horas de votação em Picos

A exemplo de eleições anteriores, as primeiras horas de votação na cidade de Picos na manhã deste domingo,02, são marcadas por longas filas nos colégios eleitorais.

A situação é percebida com maior intensidade na Escola Técnica Estadual Professor Petrônio Portela, localizada no bairro Canto da Várzea. No local de votação é comum longas filas devido o quantitativo de eleitores. A presença de partidários, cabos eleitorais é também grande no colégio.

Até o momento, as eleições municipais seguem sem ocorrências de maior gravidade na ‘Capital do Mel’.

Em Picos, nestas eleições municipais 2016 estão aptos a votar 49.001 eleitores. O resultado final do processo em todas as cidades que compreendem a 10ª e 62ª zonas eleitorais devem ser concluídos até as 20h00 de hoje.