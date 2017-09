Luan Santana cai de palco durante show em Picos

O cantor Luan Santana caiu de uma grua durante o show que estava fazendo na madrugada deste sábado (02), em Picos, Piauí. O equipamento é utilizando durante a música “Dia, lugar e hora”, que faz parte do repertório da turnê “1977”. Na ocasião, Luan tentou sair da grua, mas deu um passo em falsuo e acabou caindo de costas. Os fãs ficaram muito preocupados no momento e começaram a gritar.

Pelas imagens é possível perceber que o cantor tentou descer segurando em um bastão, mas deu um passo em falso e caiu batendo as costas do chão. Segundo o maquiador, Luan Santana foi socorrido por sua equipe e retornou ao palco após o incidente, no entanto, não conseguiu dar continuidade ao show.

“Ele voltou mancando, cantou duas músicas, mas não aguentou e encerrou o show. O público foi muito solidário ao cantor”, contou.

O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do artista, mas até publicação da reportagem ninguém atendeu aos telefones disponilizados na página de Luan Santana. Ele também ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o episódio.

Veja vídeo:

Cidade Verde e G1 Piauí