Luís Carlos conquista ouro inédito no Pan de paracanoagem

O picoense Luís Carlos Cardoso tem feitos dos primeiros desafios após os Jogos do Rio a oportunidade para reafirmar seu nome na paracanoagem. Tanto que o piauiense subiu ao pódio em mais um torneio do circuito internacional. O competidor conquistou os títulos nas finais dos 200m das classes VL1 (canoa) e KL1 (caiaque) do Campeonato Pan-Americano da modalidade disputadas, no domingo, em Ibarra, no Equador.

O triunfo na canoa deu a Luís Carlos o tetracampeonato na VL1, classe no qual ele é tetra mundial. Além disso, o dia de decisões no Pan reservou ao ex-dançarino um feito marcante em sua trajetória: a inédita conquista do título na KL1. Depois de uma prata no Pan de São Paulo, em 2015, Luís bateu todos os rivais continentais pela primeira vez na carreira.