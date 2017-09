Lula recebe título de cidadania em Picos e diz que derrotará “golpistas”

O ex-presidente Lula recebeu neste sábado (2) o título de cidadão picoense. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores de Picos por volta das 10h na Casa Apis. O petista está no Piauí desde a sexta-feira em mais uma etapa de sua viagem pelo Nordeste. Na cidade de Marcolândia, ele visitou uma usina de energia eólica.

Em seu discurso já em local público, o petista falou de obras iniciadas em seu governo como a transposição do Rio São Francisco. Criticou a burocracia e agradeceu o título de cidadão recebido em Picos. Alertou que só faltam 14 meses para as eleições e que vai derrotar os “golpistas”.

Veja fotos:

“Se preparem, que faltam apenas 14 meses para ter eleições nesse país. A gente vai derrubar os golpistas nas eleições em 2018”, disse Lula.

O ex-presidente comentou ainda as medidas econômicas do governo Temer e afirmou que o peemedebista está punindo só os pobres. “Estão fazendo a economia recuar. Todo dia anunciam corte e não é do banqueiro, é do pobre. Estão cortando as aposentadorias do pobre. Por isso, nós não podemos permitir que esse país continue assim”, declarou, lembrando do lançamento do programa Fome Zero no estado.

“A gente achava que o Piauí era o estado mais pobre. Era o que vendiam pra gente, tanto que o programa Fome Zero começou por Guaribas. Era um preconceito contra o Piauí e o Nordeste”, comentou.

A agenda em Picos começou com uma visita na Casa Apis e a Central de Cooperativas Apícolas. Deputados federais de outros estados como Waldir Maranhão e Benedita da Silva acompanham o ex-presidente, além do senador Lindberg Farias. Do Piauí, parlamentares do PT encabeçam a visita de Lula ao estado, além do governador Wellington Dias.

Título de cidadania picoense

Segundo o vereador Wellington Dantas (PT), o título de cidadão picoense para o ex-presidente Lula foi um reconhecimento pelo o que ele fez pela cidade de Picos. “É uma honra muito grande agora falar que a partir de hoje Lula é reconhecidamente cidadão picoense e os filhos de Picos e da região estão aqui hoje para acolher Lula e dizer que amam o Lula e estão com ele para o que der e vier”, disse.

Durante a solenidade, foi descerrada uma placa em homenagem ao ex-presidente Lula pelas obras importantes de desenvolvimento realizadas no município.

Lula também batizou, simbolicamente, a Brigada da Juventude Camponesa, que recebe o nome da sua esposa, Marisa Letícia, morta no início deste ano, vítima de acidente vascular cerebral.

Em seguida, o jovem Alexandre Ramos, graduado em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), entregou a Lula o seu diploma de graduação, como forma de agradecimento pelo sonho da concretização do curso. O ex-presidente ainda recebeu homenagens de algumas entidades do município.

O prefeito Padre Walmir Lima afirmou que o ex-presidente Lula cuidou dos pobres e fez benfeitorias para Picos. “Ele mudou a realidade e o que ele construiu aos poucos está sendo desfeito, mas vamos barrar esses desfeitos. Ele trouxe dignidade às pessoas e tirou o Brasil da miséria”, frisou.

Padre Walmir reiterou ainda que o primeiro contato com o ex-presidente atendeu as expectativas e Lula só confirmou a sua simplicidade.

De Picos, a caravana de Lula seguiu para Teresina. O petista participa de um jantar por volta das 19h na APCEF. No domingo pela manhã, o ex-presidente visita a cidade de Altos e volta a Teresina para ato no Teresina Hall. Na segunda-feira, a UFPI entrega a Lula o título de Doutor Honoris Causa.

Cidade Verde e Riachaonet