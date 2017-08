Lula virá a Marcolândia, Picos e Teresina em setembro; veja agenda

Marcolândia, Picos e Teresina são as cidades que o ex-presidente Lula visitará nos dias 1,2 e 3 de setembro. O percurso será feito de ônibus. A informação é do deputado federal Assis Carvalho, que participou nesta segunda-feira (31), de reunião dos presidentes de diretórios do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo.

Os eventos no Piauí fazem parte do roteiro de uma caravana que vai percorrer o Nordeste durante 21 dias, começando pela Bahia, no dia 17 de agosto, e terminando no Maranhão. Já estão sendo programadas caravanas para o Sul, Sudeste e Norte.

A caravana é uma das ações do projeto Brasil em Movimento, uma plataforma para articular, junto com a sociedade, uma estratégia de programa para o partido. “Os eventos nos estados terão espaços de discussão com as pessoas sobre os problemas do Brasil e as alternativas de governo que foquem o desenvolvimento e a inclusão social”, disse o deputado Assis Carvalho.

O ex-presidente chega em Marcolândia na manhã do dia 1 de setembro, e participa de evento. O pernoite será em Picos. No sábado (2), realiza atividade em Picos e segue para Teresina, no mesmo dia. No domingo (3), o ex-presidente participa de evento na capital pela manhã e segue para o Maranhão, onde encerrará a caravana Nordeste.

Sobre o roteiro escolhido, o ex-presidente pretende visitar todas as capitais. Já as cidades de Marcolândia e Picos, administradas pelos prefeitos petistas Chico Pitu e Padre Walmir Lima, foram escolhidas porque ficam mais próximas do roteiro feito para o estado do Ceará, estado onde Lula passa antes de vir ao Piauí.

Agenda

01/09

Manhã – Evento em Marcolândia

Pernoite em Picos

02/09

Manhã – Atividade em Picos

Pernoite em Teresina

03/09

Manhã – Evento em Teresina

