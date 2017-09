Machado de Assis realiza revisão de Filosofia e Sociologia neste fim de semana

O Colégio Machado de Assis preparou uma mega revisão de Filosofia e Sociologia para os alunos que vão fazer o ENEM 2017. A revisão acontece neste fim de semana no auditório do Machado Junco, nos horários de 15h às 19h no sábado (9) e de 8h às 12h no domingo (10).

As professoras Fabíola Lemos e Danny Barradas vão ministrar as aulas de Sociologia e Filosofia, respectivamente.

Mas muitos alunos podem se perguntar, por que estudar essas matérias para o Enem? O Enem é uma prova para medir os conhecimentos básicos do aluno que quer ingressar no ensino superior. Portanto, a Filosofia e a Sociologia estão associadas ao que elas podem oferecer para o ingresso do jovem no curso universitário.

Exemplo disso está nas competências do Enem, onde a Competência V exige do estudante uma proposta de solução para o problema, nesse ponto a Ética e a Filosofia Política tem um papel importante. Em suma, construir um texto dissertativo-argumentativo, como pede a redação do Enem, será muito mais fácil se os estudantes tiverem boas aulas de Filosofia que privilegiem a argumentação e o pensamento sobre o discurso.