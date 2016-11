Machado de Assis realiza Teste Seletivo

Há dez anos, o Colégio Machado de Assis vem crescendo e se consolidando como a escola com maior número de aprovações e a melhor média geral de Picos, de acordo com o Exame Nacional do Ensino Médio.

Você também pode fazer parte desse time. O Colégio das grandes conquistas está com inscrições abertas para o Teste Seletivo. São 100 bolsas de estudo para os melhores colocados. As inscrições acontecem de até o dia 23 de novembro e podem ser realizadas na sede da escola, localizada na Rua Cel. Luis Santos, 751 – CENTRO. Os interessados também podem realizar sua inscrição através do site: http://www.machadodeassispicos.com.br/teste-seletivo-2017/.

O Teste será realizado para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio. As provas serão realizadas no dia 26 de novembro no Colégio Machado de Assis e irão conter 15 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Matemática. Os interessados podem acessar o conteúdo programático através do link: https://goo.gl/CNJ92v.

O resultado do Teste Seletivo será divulgado no dia 30 de novembro.