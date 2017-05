Vem ai! Madrugadão Paraíba nos dias 29,30 e 31 de maio

A loja do Armazém Paraíba em Picos abrirá as portas mais cedo,na segunda-feira, dia 29, 30 e no dia 31 de maio para receber os clientes e ofertar mais uma grande promoção. Serão três dias de preços baixos, em todos os setores da loja com até 70% de desconto, é imperdível, não fique de fora, aproveite para fazer suas compras no Madrugadão Paraíba, tudo que você precisa com o menor preço.

O gerente do Paraíba de Picos F. Costa informa que a promoção está preparada no capricho para a agradar o grande público de clientes e consumidores assíduos de Madrugadão Paraíba que já virou tradição na cidade de Picos.” São ofertas incríveis e planos facilitados para pagar, o cliente Paraíba sempre tem um bom motivo para comprar”, disse F. Costa.

Ele frisou que será ofertado uma grande variedade de produtos com preços incomparáveis em todos os setores, além das condições de pagamento imperdíveis. Serão três dias de Madrugadão, coloque na sua agenda esse importante evento de ofertas, na cidade de Picos e aproveite para comprar o melhor pelo menor preço.



Para garantir a satisfação de todos os consumidores o Armazém Paraíba está preparando uma atrativa oferta com os produtos de exposição, apresentando itens com descontos exclusivos. Serão dois dias de promoção, com preços incríveis. O madrugadão vai trazer descontos especiais, principalmente nos itens mais procurados pelos consumidores como TVs, geladeiras, fogões, móveis em geral, celulares, confecções, calçados, entre outros produtos.