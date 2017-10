Mãe recebe pista de estudante que desapareceu há 15 dias em Picos

A senhora Maria das Dores, mãe da estudante Antônia Taluany Ribeiro de Barros, que está desaparecida há 15 dias, recebeu na tarde de ontem (28) uma ligação de uma mulher que pode levar até o sequestrador. A mãe da jovem foi até a delegacia de Picos, mas o delegado plantonista disse que não poderia ajudá-la.

Conforme a mãe de Taluany, o delegado que estava no plantão disse que ela teria de esperar até segunda-feira (30) para falar com a delegada responsável pelo o caso, pois ele desconhecia o fato e estava fazendo apenas flagrantes. O nome do delegado não foi revelado.

Em entrevista, a Maria das Dores revelou que a pista que ela recebeu foi através de uma ligação no WhatsApp. “Uma mulher me ligou e falou que era amiga do homem que tinha levado minha filha, e que ele tinha pedido para ela me ligar, para pedir o meu endereço, o número da minha casa. ‘Aí’ eu fui diretamente na delegacia, pedir ajudar e para eles rastrearem esse número e descobrirem quem é essa pessoa. Mas eu não tive nenhum retorno do delegado. Eu estou com medo que ele [sequestrador] apareça e faça alguma coisa comigo”, disse.

Entenda o caso

Uma estudante da cidade de Picos está desaparecida desde o último dia 14 de outubro. A jovem Antônia Taluany Ribeiro de Barros, de 16 anos, estava em uma festa organizada pela mãe na zona rural de Santana do Piauí, quando foi vista pela última vez.

Fonte: GP1