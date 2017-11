Mais de 10 mil candidatos fazem as provas do Enem 2017 em Picos

Cerca de 10.194 candidatos estão fazendo as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Picos. Neste domingo (5), as provas tiveram início às 12h30 (horário local). O fechamento dos portões foi às 12h.

Neste primeiro dia, estão sendo aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação com duração de 5 horas e 30 minutos.

Em Picos, vários candidatos chegaram cedo aos seus locais de provas para não causar constrangimentos e não correr o risco de ficar sem fazer o Enem.

Leonardo Almeida veio do município de Santo Antônio de Lisboa e chegou ao local de prova, no Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela (PREMEM), com muita antecedência. “Cheguei cedo para não ter o perigo de acontecer alguma coisa, como o carro quebrar ou acontecer algum imprevisto para a gente não perder a hora”, disse.

Preparação

O estudante do Colégio São Lucas, Gilberson Bezerra, afirmou que se preparou bastante para o Enem. Ele informou que além de assistir as aulas diariamente, participou de aulões e revisões. “A minha preparação foi muita boa e essa última semana participei de revisões focado nesse primeiro dia de provas para obtermos um ótimo resultado”, frisou.

Apoio

O professor Francisco Machado, diretor do Colégio Machado de Assis, informou que várias equipes do colégio estão dando apoio aos alunos nos pontos de provas. “A gente monta esse apoio para dar uma força moral, uma palavra de força e aquele abraço ao nosso aluno. Isso é muito importante, porque a gente sabe que chegar ao local de prova e ver a equipe da escola que você estudou é muito importante”, destacou.

Antes do fechamento dos portões vários candidatos compraram água, devido à alta temperatura na cidade e também lanches, em virtude da prova transcorrer no horário de almoço.