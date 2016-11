Mais de 800 piauienses ainda não sacaram o PIS/Pasep

O prazo para sacar o abono salarial (ano-base 2014) PIS/Pasep foi prorrogado até o final de dezembro, mas quase 1 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o benefício de um salário mínimo (R$ 880) a que têm direito. No Piauí, dos 3.571 empregados com direito, 827 não sacaram. Os dados são do Ministério do Trabalho.

O Piauí é o estado com o menor número de trabalhadores que ainda não receberam a renda extra. Um terço das pessoas que não sacaram (357.036) é do estado de São Paulo. O valor pago no Piauí referente ao benefício é de R$ 2.406.488,54.

No Nordeste, 140.908 pessoas têm direito, mas 79.607 ainda não sacaram o valor. O governo já prorrogou duas vezes o prazo final para o saque. O primeiro prazo havia vencido em 30 de junho e o segundo prazo terminaria em outubro. Os trabalhadores têm agora menos de dois meses para procurarem uma agência bancária para fazer o saque. Passado o prazo, os benefícios que não forem sacados voltarão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e não estarão mais disponíveis para retirada nas agências bancárias.

Para saber se tem direito aos recursos, o trabalhador pode fazer uma consulta na página do Ministério do Trabalho.

Tem direito ao abono quem:

– estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

– ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos em 2014;

– ter exercido trabalho remunerado por pelo menos 30 dias em 2014;

– ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais

Fonte: CIdade Verde