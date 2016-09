Mais de 900 pessoas tem acesso a água através de carro-pipa em Picos

A imagem da água encanada caindo da torneira ainda é uma realidade não muito comum para cerca de 940 pessoas que moram nas comunidades rurais da cidade de Picos. Estas famílias tem acesso à água potável através da Operação Carro-Pipa que faz a distribuição do recurso natural nas regiões castigadas pela seca.

Segundo dados do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro (Coter), responsável pela execução do Programa junto ao Ministério da Integração Nacional, no Piauí existem aproximadamente 581 pipeiros contratados e 68 municípios atendidos.

Na cidade de Picos, a Operação Carro-Pipa beneficia sete comunidades rurais. São elas: Custaneira, Serra do Tanque, Juaí, Chapada do Mocambo, Chapada do Fio, Três Potes e Carnaíba I e II.

O coordenador da Defesa Civil de Picos, Oliveiro Luz, disse que por mês são distribuídas 92 carradas de água. Transformando este número em litros de água, cada família recebe por dia 20 litros, o que mensalmente equivale a 3 mil litros de água. Apesar do quantitativo, o coordenador ressalta que a demanda é ainda maior.

“O serviço de abastecimento de água feito pela Defesa Civil a nível nacional e pelo Exército, ele não complementa 100%, se eu dissesse que sim estou mentindo. Mas dá uma ajuda em grande parte, pois são quase 100 carradas de água para distribuir em sete localidades de Picos, entre elas algumas grandes. Estes dois carros-pipas não são suficientes, mas atendem 80% da demanda”, afirmou o coordenador.

No período de 15 a 20 de julho foi realizada a fase de cadastros dos veículos que farão a distribuição de água nas comunidades rurais picoenses por meio da Operação Carro-Pipa 2016-2017, onde dois caminhões foram selecionados. Pela primeira vez, os cadastros aconteceram na sede do 3º Batalhão de Engenharia e Construção de Picos.

Oliveiro Luz explicou ainda que esta realidade pode ser modificada com a expectativa de ampliação da rede de distribuição de água no Povoado Serra do Tanque. Aumentando a cobertura no abastecimento de água às famílias, a mesma deixará de fazer parte da Operação Carro-Pipa, e outras comunidades poderão também ser atendidas.