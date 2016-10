Mais três postos de saúde de Picos recebem melhorias

Mais qualidade para a saúde de Picos. Este tem sido o objetivo das ações traçadas pela secretaria Municipal da Saúde desde julho de 2015. Um exemplo disto é a proposta de melhoria das unidades de saúde da cidade. Os prédios vêm recebendo novas pinturas, tanto interna quanto externamente, reparos na parte hidráulica, estrutura elétrica, troca de lâmpadas, consertos no forro e banheiros, além de outras medidas de acordo com a necessidade de cada unidade atendida.

Mais três novos postos de saúde acabam de receber melhorias em sua infra-estrutura, são elas: Morrinhos, Samambaia e Valparaíso. A reestruturação das UBS, no entanto, é apenas um dos reflexos da atenção que a Saúde vem merecendo da Prefeitura de Picos. “As melhorias realizadas em cada unidade de saúde trazem maior conforto e melhor atendimento às pessoas que precisam do atendimento e para os profissionais que ali trabalham”, destacou Dudé.

A população se sentiu contemplada pela gestão municipal com a reforma do posto de saúde. “Nossa, estamos muito felizes em termos nossas demandas atendidas, agora podemos dizer que temos um posto de saúde, com mais conforto e apta a prestar um serviço de qualidade aos nossos moradores, antes o prédio era todo esculhambado, era posto porque estava em um lugar de posto, mas não tinha nada bem feito e hoje está bom demais, todo mundo esta gostando”, comemorou a morador do bairro, Rosa Libana de Sousa, 68 anos.

Ainda de acordo com o secretário municipal de saúde, José Venâncio – Dudé, a saúde é uma das prioridades da Administração, que vem trabalhando para proporcionar melhores condições de atendimento em todas as unidades de saúde do município. “Até o momento foram mais de 30 unidades de saúde que receberam melhorias, estes números comprovam que tratamos a saúde como prioridade e pensamos no bem-estar e na melhoria do atendimento à população”, resume José Venâncio – Dudé.

Para o morador do bairro, João Francisco Elias, 67 anos receber o equipamento todo reformado é uma felicidade. “Moro aqui desde a infância e nunca recebemos tantas melhorias como estamos recebendo agora, antes aqui era todo bagunçado, hoje está bem organizado, o médico sempre estar aqui na unidade, pode olhar pra ali, estar tudo arrumado (risos)”, frisou.