SEP marca amistoso com seleção de Paulistana e quer integração do elenco

Em pré-temporada intensa, o time de Picos sob o comando do treinador Nivaldo Lancuna realizará o primeiro amistoso do clube. O confronto será contra a seleção de Paulistana, no estádio municipal Helvídio Nunes, às 20h do sábado. Para o presidente do clube, Rodrigo Lima, a partida servirá de base para que o treinador avalie os jogadores técnica e taticamente e possibilite alterações antes do início do Campeonato Piauiense. As entradas para o jogo serão no valor de R$ 5,00 (geral) e R$ 10,00 (arquibancada).

– A preparação do time de Picos segue boa, dentro do esperado. Marcamos o primeiro amistoso contra a seleção da cidade de Paulistana. O primeiro jogo treino da temporada. Assim, o professor Lancuna poderá fazer os ajustes na equipe que estreia no dia 31 de janeiro contra o River-PI, na cidade de Picos. Fazemos um apelo ao torcedor do Zangão que compareça para estimular o time – comentou Rodrigo Lima, presidente do clube.

O presidente ressaltou a possibilidade de agendar outros amistosos. Tudo isso focando numa melhor preparação e adaptação do elenco que jogará junto na competição estadual e confirmou a desistência de um possível confronto contra a Juazeirense, por conta dos custos. No entanto, a equipe do Zangão iniciará a fase dos coletivos para avaliar os jogadores que devem ser titulares do time.

– Surgiu essa possibilidade, mas já cancelamos esse amistoso devido os altos custos cobrados pela equipe visitante. Também avaliamos que a Juazeirense está treinando há 45 dias praticamente. A nossa treina há 15 dias. Em breve poderemos realizar outro amistoso.Até o momento temos só este amistoso marcado. A gente espera que no decorrer da pré-temporada, após esse jogo e de acordo com a avaliação da comissão técnica do time, poderemos marcar mais um. Tudo isso visando uma melhor preparação da equipe no Campeonato Piauiense – finalizou.

Globo Esporte – PI