Marcelo Castro comemora resultado de pesquisas a favor de Wellington Dias e Lula

Em vídeo publicado em sua rede social , facebook, o parlamentar piauiense comemorou o resultado de pesquisa nacional e local que dão resultados a favor de Wellington Dias e Lula.

Marcelo Castro lembrou que o PMDB no Piaui é parceiro de Lula e Wellington Dias, desde as eleições de 2002 e, que o resultado das pesquisas mostram que a população nacional e piauiense, em sua ampla maioria, quer Lula, novamente, para presidente e deseja que Wellington Dias continue como o governador do Piauí.

Marcelo Castro lembrou ainda que sempre fez parte e, continuará a fazer, dos projetos de governos tanto de Lula quanto de Welington Dias que, segundo ele, governam para a maioria, pela inclusão e pelo desenvolvimento do Brasil e do Piauí.

O Deputado destacou que foi Ministro da Saúde no governo Dilma, o que o deixa muito orgulhoso, onde teve a oportunidade de trabalhar muito pelo povo brasileiro e, em especial, pelo povo do Piauí.

Confira na íntegra, vídeo e texto da análise feita pelo parlamentar:

“Esta semana, tivemos 02 pesquisas: uma realizada à nível federal, pelo Data Folha – um dos institutos mais respeitados do Brasil – e, a outra, feita no Piaui pelo Vox Populi, um instituto também muito prestigiado.

A pesquisa nacional foi feita para medir a intenção de voto para presidente da república e, nela, nós tivemos nosso Lula, como sempre, em primeiro lugar, com 36% da preferência dos votos dos eleitores do Brasil.

Em segundo lugar, veio o Bolsonaro com apenas 16%. Ou seja, o Lula tem na preferência de votos à presidente, mais do que o dobro do que tem o segundo colocado.

E o PSDB, que já foi um grande adversário nosso em todas as eleições, teve apenas de 8% a 9%, dependendo do seu candidato ser Alckmin ou Dória.

A pesquisa estadual que, feita pelo Instituto Vox Populi, traz Wellington Dias com 65% de aprovação do eleitorado do Piauí, ou seja, o povo do piauiense, na sua imensa maioria, aprova o governo de Wellington Dias.

Em Teresina, nossa capital, 70% da população aprova a gestão de Wellington e, se as eleições fossem hoje, Wellinton Dias teria 52% da preferência do eleitorado, sendo que o prefeito da capital, Firmino Filho, – que não é candidato – seria o segundo colocado com 12%.

O Dr. Pessoa e João Vicente Claudino, dois prováveis candidatos, segundo comentários, teriam 8% e 9%, respectivamente.

Então, essas dados nos deixam, extremamente, satisfeitos e gratificados.

Porque ? Porque nós somos desta seara política. Desde 2002, que votamos em Lula para presidente da República e Wellington para governador do nosso estado.

Em 2006, votamos, novamente, em Lula para presidente e no Wellington para governador do Piauí.

Da mesma forma, em 2010, votamos em Wellinton para Senador, porque o Wilson Martins foi o candidato a governador e, votamos em Dilma para presidente.

Já, em 2014, não votamos no Wellinton Dias porque o PMDB teve candidato, mas, votamos na Dilma para presidente – de quem fui ministro da saúde e, para minha grande honra, hoje, ostento esse título de ex-ministro da saúde do meu país.

O resultado destas pesquisas nos deixam felizes e satisfeitos!

Porque? Porque mostram que estamos ao lado do povo brasileiro, tanto a nível nacional quanto a nível estadual.

É gratificante ver que as pessoas estão aprovando aqueles candidatos que nós apoiamos: o lula e o Wellington Dias.

Isso decorre do fato de ambos terem feito um trabalho voltado para a população, governando o país e o estado em prol da sua maioria.

As pesquisas mostram que a população brasileira, em sua grande maioria, está com vontade de que Lula volte, de novo, à ser seu presidente, para fazer as coisas boas que ela julga terem sido feitas, quando ele foi presidente.

Do mesmo jeito, a arrasadora maioria do povo do Piauí, quer que Wellington Dias continue como seu governador porque, naturalmente, aprova aquelas ações que ele vem realizando em favor do desenvolvimento do estado.

Então, quero finalizar minha fala, deixando um abraço a todos os amigos e dizendo que, mais uma vez, essas pesquisas confirmam que nós estamos no rumo certo, tanto a nível estadual quanto a nível federal.

Muito obrigado!

Finalizou o deputado Federal e presidente do PMDB no Piaui, Marcelo Castro.

É importante ressaltar:

Mesmo com as condições adversas na política nacional do seu partido, PMDB, o deputado Marcelo Castro tem sido um grande aliado do PT e de seu projeto de governo, tanto a nível nacional quanto estadual.

Como o parlamentar lembrou, que foi ministro da Saúde do governo Dilma – tendo sido um dos mais influentes e próximos da ex-presidente Dilma Roussef.

Na votação do impeachment, o deputado Marcelo Castro, mesmo tendo o vice-presidente, Michel Temer, do PMDB, como provável futuro presidente, votou contra o impeachment, mantendo-se, assim, firme em suas convicções, coerente com suas decisões e mostando postura em suas ações políticas.

Fala do Dep Marcelo Castro no momento da votação do Impeachment de Dilma Roussef

E, mais!

Recentemente, fez um discurso acalorado na tribuna da câmara dos deputados contra a condenação do ex-presidente Lula, por parte do juíz Sérgio Moro.

Fala do Dep Marcelo Castro contra a condenação de Lula

Deputado Federal há 20 anos, e presidente do diretório estadual do PMDB do Piauí, o Deputado Marcelo Castro é um dos maiores e mais fiéis aliados de Wellinton Dias e Lula.

Fonte:Assessoria de Comunicação do deputado Marcelo Castro