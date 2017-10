Marcelo Castro garante recursos para conclusão da Obra da Adutora de Lagoa do Barro

Depois de audiência com Secretaria Executiva, Ivani dos Santos da Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, o deputado Marcelo Castro (PMDB-PB) garantiu a liberação de recursos para a continuidade as obras da Adutora de Lagoa do Barro no Piaui.

Com recursos federais da ordem de R$ 5.420 milhões pelo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento a obra da Adutora em Lagoa do Barro do Piauí incluem a construção do sistema adutor, compreendendo os serviços de captação, adução, construção de estação de tratamento de água, reservatório elevado e adequação da rede de energia elétrica. O sistema também prevê a construção de cerca de 22,7 mil metros de extensão de adutora, que vai disponibilizar em torno de 300 mil litros de água tratada por dia para os habitantes.