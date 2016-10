Marcolândia: Mulher raptada pelo ex-marido passou quase 20 horas sendo violentada, diz polícia

Policiais civis e militares conseguiram encontrar no início da noite da segunda-feira (24) a mulher que havia sido raptada pelo ex-companheiro na cidade de Marcolândia, Sul do Piauí. Segundo o tenente Francisco de Assis da Silva, comandante do Grupamento da Polícia Militar, a vítima de 22 anos foi abandonada pelo suspeito na cidade de Araripina, no estado de Pernambuco. Conforme a polícia, a mulher ficou quase 20 horas sofrendo violência psicológica e física.

“O suspeito se comunicava direto com uma irmã dele e através disso conseguimos fazer uma negociação, pois estávamos preocupados com a vida da vítima, já que o jovem estava armado com um facão. Depois de muita conversa conseguimos fazer com que ele a deixasse em algum lugar. A mulher foi encontrada na cidade de Araripina”, disse.

Ainda de acordo com o tenente, a mulher estava bastante machucada e abalada com o que aconteceu. “Ela tem vários hematomas pelo corpo e foi encontrada quase do mesmo jeito que foi levada de casa, apenas com uma calcinha e uma jaqueta. Isso foi muito constrangedor para ela, que é mãe de três filhos de outros relacionamentos”, afirmou.

Conforme relatos da vítima, as brigas com o ex-companheiros e ameaças começaram por ele não aceitar o fim do relacionamento.

Após abandonar a mulher, o suspeito conseguiu fugir do cerco policial, mas equipes estão em campo na tentativa de capturá-lo.

Entenda o caso

A mulher de 22 anos foi raptada na cidade de Marcolândia, a 410 km ao Sul de Teresina, por um jovem de 19 anos que seria seu ex-companheiro. Segundo o tenente Francisco de Assis da Silva, o fim do relacionamento do casal teria sido a motivação para o crime.

A polícia informou ainda que a mulher foi retirada de dentro de sua residência pelo suspeito apenas de roupa intima. Na tentativa de impedir que a filha fosse levada, a mãe ainda tentou segura-la pela, mas também foi ameaçada e agredida com um facão.

