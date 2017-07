Massa polar torna umidade do ar mais baixa no Piauí

A umidade relativa do ar deverá ficar mais baixa nos próximos dias, segundo um alerta emitido pela Gerência de Hidrometeorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar). A razão do alerta é a atuação de massa de ar polar, especialmente na região Sul do estado, que tem deixado as temperaturas mais amenas e, por ser uma massa de ar seca, torna baixa a umidade do ar.

“Por conta dessa massa polar ser seca, a umidade relativa do ar na região Sul do estado, que está mais próxima do norte da Bahia e da região Centro-oeste, locais onde a massa tem atuado com muita força, ficará muito baixa chegando a 20% de umidade”, afirma a meteorologista Sônia Feitosa

Na região Centro-norte até o litoral, segundo Sônia, a umidade deve variar entre 25% e 30%, mas, ainda é considerada baixa. “Na região Norte, especialmente no litoral, podem ocorrer chuviscos, mesmo assim, a umidade, ainda que seja um pouco melhor que a do Sul, é considerada baixa. No Sul a situação é mais crítica por conta da maior incidência de ventos trazidos pela massa que fazem a umidade cair ainda mais”, explicou.

De acordo com a meteorologista até o início de agosto as temperaturas deverão permanecer mais amenas, até porque outra onda de massa polar deverá chegar ao estado nesse período. As máximas previstas a partir de agosto deverão variar entre 34 e 36 graus. “Há uma previsão para uma nova onda de massa polar, mas ela será menos intensa que essa última. Esse final de julho e a primeira semana de agosto serão mais frias realmente, mas a tendência daí para frente é só aumentar”, falou.

Com os níveis de umidade mais baixos problemas de saúde como o ressecamento de pele e garganta, sangramento do nariz e irritação nos olhos se tornam comuns, por isso é preciso que a população tome alguns cuidados. Uma dica bem simples é colocar dentro de casa, vasilhas com água nos cômodos ou então, toalhas molhadas nas janelas. Outra recomendação é o uso de umidificadores de ambiente que podem ser adquiridos em lojas de eletrodomésticos.

Fonte: Jornal Meio Norte