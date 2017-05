Vereador Maté rompe com deputado Severo Eulálio Neto

Por José Maria Barros

Uma semana após o desembarque do colega José Rinaldo Cabral Pereira Filho, o Rinaldinho (PP) no grupo do peemedebsita, o vereador José Arimateia Luz, o Maté (PSL), quebrou o silêncio e anunciou o rompimento político com o deputado estadual Severo Eulálio Neto (PMDB).

A decisão pelo rompimento já foi comunicada oficialmente pelo vereador Maté ao pai do deputado Severo Eulálio (PMDB), ex-prefeito de Picos e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Kléber Eulálio.

Maté explicou que o motivo para sua decisão foi à vinda do vereador Rinaldinho (PP) para compor a base de apoio do deputado Severo Eulálio (PMDB). “Isso me causou desconforto em razão de a gente atuar politicamente na mesma região e, então resolvi romper” – argumenta o parlamentar picoense.

Antes de tomar a decisão o vereador Maté reuniu-se em seu gabinete com as lideranças do PSL, partido ao qual pertence. O encontro foi na noite de ontem, 29, oportunidade em que o vereador decidiu deixar o grupo político do deputado Severo Eulálio Neto (PMDB).

Perda

Analistas políticos avaliam que a saída de Maté representa uma perda expressiva para o deputado Severo Eulálio (PMDB). Isso por tratar-se de um vereador atuante, que ao longo da sua vida pública sempre defendeu com determinação os interesses de Picos, especialmente da região onde está concentrada a sua base eleitoral.

O vereador Maté fazia parte do grupo político que acaba de deixar desde o ano de 2005. Votou várias vezes para deputado estadual em Kléber Eulálio, a quem apoiou para prefeito de Picos em 2012. E nas últimas eleições trabalhou e votou no deputado Severo Eulálio Neto (PMDB).

Nas eleições de 2016, o vereador Maté concorreu à reeleição pela coligação “Juntos para continuar crescendo”, composta pelos partidos do PSL, PDT, PSDB, PTC, PPL, PMN e PCdoB. Obteve 1.294 votos, o equivalente a 3,03% dos votos válidos, e renovou o mandato.