Matheus & Kauan irá se apresentar em Picos sábado, 3

Considerada atualmente como a maior revelação da música sertaneja, a dupla Matheus & Kauan irá se apresentar no Estádio Helvídio Nunes, em Picos, no próximo sábado, dia 3 de dezembro. Intitulado de “Embala Picos”, o evento terá ainda a apresentação do cantor Pedrinho Pegação e do cantor picoense Robson Farra.

Em mais uma mega produção de Teixeira CDs, o show terá uma grande estrutura com som, luz, palco e segurança para receber os artistas e o público.

Matheus & Kauan promete embalar o público com seus hits de maiores sucessos como “A Rosa e o Beija flor”, “Que Sorte a Nossa”, “O Nosso Santo Bateu”, “Decide Aí”, “Te Assumi Pro Brasil”, “Ser Humano ou Anjo”, “Incerteza”, “Me Amar Amanhã” e outras músicas do seu repertório.

Segundo Teixeira CDs, a dupla Matheus e Kauan vem para fazer um grande show na cidade. “A dupla está fazendo sucesso em todo Brasil com músicas que caíram no gosto do povo. Vai ser um evento inesquecível!”, disse.

Ainda de acordo com o produtor, o Estádio Helvidio Nunes está preparado para receber um grande público e será dividido em dois espaços: arena e front stage.

Os ingressos estão sendo vendidos da seguinte forma: Arena R$ 40, 00 e Front R$ 80,00.

Postos de Vendas

Os postos de vendas dos ingressos são: Teixeira Hotel e Lojas Império no Picos Plaza Shopping.