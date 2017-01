Matrículas abertas para Cursos Técnicos no Premem

O Centro Estadual de Educação Petrônio Portela (Premen), iniciará as matrículas para o Ensino Médio Integrado ao Técnico. Estão sendo ofertadas 540 vagas somente para alunos oriundos do ensino fundamental.

As matriculas começarão no próximo dia 09 e se estenderá até dia 13 de janeiro, nos períodos manhã, tarde e noite. Nove cursos estão sendo oferecidos pela instituição para jovens menores de 18 anos nos turnos manhã e tarde, como o de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, Análises Clínicas, Informática, Redes de Computadores, Serviços Jurídicos, Comércio, Recursos Humanos e Apicultura.

Para maiores de 18 anos, estarão disponíveis os cursos de Agente Comunitário de Saúde, Comércio e Manutenção e Suporte em Informática na modalidade PROEJA no turno da noite.

Segundo Itamar Freire, diretor da instituição, a matricula será por ordem de chegada. “O aluno ou responsável deverá comparecer o mais rápido possível munido da documentação necessária para realizar a matrícula no curso de sua preferência, antes que todas as vagas do mesmo sejam preenchidas”, explica.

Os documentos para fazer a matrícula são os seguintes: Cópia de documentos de identificação (carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento); cópia do certificado de reservista, para alunos do sexo masculino entre 18 e 45 anos; Cópia do certificado de conclusão e histórico escolar do ensino fundamental; histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 anos; duas fotos tamanho 3×4, comprovante de residência.

Ascom