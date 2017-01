MEC vai liberar R$ 10 milhões para Uespi expandir ensino

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) deve ganhar cerca de R$ 10 milhões para investir no ensino da instiuição. A verba, oriunda de emendas parlamentares federais, deve ser usada na expansão do Ensino a Distância e de cursos de graduação para mais 60 municípios.

A liberação dos recursos deve ser realizada pelo Ministério da Educação, depois de uma reunião entre o governador Wellington Dias, o reitor da universidade, Nouga Cardoso e o ministro da Educação, José Mendonza Bezerra Filho, nesta terça-feira(10), em Brasília.

“Será um grande avanço na Educação superior do Piauí e a Universidade Estadual tem a grata satisfação de levar a diante a política educacional defendida pelo governo”, disse Nouga Cardoso.

Segundo o governador, foi uma agenda positiva para o Estado, já que o recurso ajudará a implementar o plano de desenvolvimento institucional da Universidade Estadual do Piauí.

Wellington Dias comenta que nessa audiência foi possível pactuar com o ministro José Mendonça Bezerra Filho as condições de ampliar algo em torno de 25% das vagas e garantir que o Estado possa fazer a expansão do ensino superior, no modelo de ensino a distância.

Ainda segundo Wellington, também foi proposto ao ministro da Educação, um projeto apresentado pelo deputado Assis Carvalho no sentido de implantar Universidade Federal, em Oeiras, já que a cidade comemora 300 anos de emancipação política e essa seria uma conquista essencial para o município.