Médico José Soares morre em Teresina aos 67 anos

O proprietário da Clínica Infantil de Picos e do Hospital Memorial do Carmo, o médico-pediatra José Soares Filho, de 67 anos, faleceu às 9 horas da manhã desta sexta-feira (04/08) em Teresina onde estava internado na UTI da UNIMED há quase um mês. O médico morreu de complicações após ser submetido a uma cirurgia de Vesícula.

Além de empreendedor, José Soares foi um dos pioneiros na área da pediatria em Picos exercendo a profissão por décadas.

O corpo do médico deve chegar a Picos no final da tarde para ser velado em sua residência ao lado da Igreja Matriz, e o sepultamento deve acontecer neste sábado no Cemitério São Pedro de Alcântara.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Hugo Victor (PMDB), divulgou nota lamentando a morte do médico José Soares.

Confira:

NOTA DE PESAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS A FAMÍLIA DO MÉDICO JOSÉ SOARES FILHO

”Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.” (Salmos 46:1)

A Câmara Municipal de Picos (PI), através do Excelentíssimo Senhor presidente, vereador Hugo Victor Saunders Martins, vem a público expressar votos de pesar pelo falecimento do médico pediatra José Soares Filho, ocorrido neste dia 04 de agosto de 2017.

O Poder Legislativo, tomado de uma profunda tristeza, neste momento de dor, em que a ausência de uma pessoa querida deixa lacunas impreenchíveis se solidariza com familiares e amigos deste profissional que procurou servir a comunidade, exercendo com dignidade a profissão de médico-pediatra.

Picos (PI), 04 de agosto de 2017.

Ver. Hugo Victor Saunders Martins

Presidente da Câmara Municipal de Picos

Web Piauí