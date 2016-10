Mega Machado reúne centenas de estudantes

Estudantes de todo o Brasil estão contando os dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta reta final antes do certame, revisar o conteúdo estudado ao logo do ano é fundamental para realizar uma boa prova. Pensando nisso, o Colégio Machado de Assis realizou nos dias 28, 29 e 30 de outubro a Mega Machado 2016.

A revisão aconteceu na Unidade Junco e contou com uma grande equipe docente para abordar todas as habilidades e competências exigidas no Enem. Além disso, de forma dinâmica e interativa, deram dicas e bizus para o educando assimilar o conteúdo de forma simples nessa reta final.

“Nosso objetivo ao realizar a maior revisão de Picos, foi mostrar para os alunos os últimos macetes e esclarecer as últimas dúvidas para o Enem”, ressalta o professor Ícaro Goes.

Dessa forma o Colégio Machado de Assis busca garantir o desenvolvimento integral do educando, bem como prepará-lo para o ingresso no Ensino Superior e posteriormente no mercado de trabalho.