Mega Sena da Virada será sorteada em Picos

O sorteio da edição da Mega Sena da Virada 2017, será realizado na cidade piauiense de Picos no serão do Piauí. O sorteio do concurso 1890, será realizado em 31 de dezembro de 2016, e está programado a principio para ocorrer no Caminhão da Sorte da Caixa, segundo cronograma divulgado pela Caixa Econômica. A cidade de Picos receberá o Caminhão da Sorte no período de 26 a 31 de dezembro de 2016.

A estimativa de prêmio para a Mega Sena é de mais de 210 milhões para quem acertar as 6 dezenas que serão sorteadas em solo piauense.

A Mega da Virada surgiu em 2008, como edição especial da loteria mais popular do Brasil, a Mega-Sena. Seu sorteio acontece sempre no último dia do ano, véspera de ano novo e, assim como em todos os sorteios especiais, o prêmio não acumula. Além disso, a Mega da Virada é a que entrega os maiores valores aos seus apostadores. Na última edição, em 2015, o prêmio ultrapassou os R$ 246 milhões. Não fique de fora!

Elesbão VelosoNews