Menina Iasmim segue internada e necessita de transferência para São Paulo

A campanha #ajudeaIasmim tem mobilizado centenas de pessoas em toda a região de Picos que através do trabalho voluntário tem um só objetivo: a recuperação da menina Iasmim Santana Xavier Lopes, de apenas 11 anos, que sofreu derrame pleural. A campanha tem varrido as redes sociais virtuais em prol da arrecadação de R$300 mil (300,000,00) usados para custear o tratamento da garota no Estado de São Paulo.

Há quase dois meses internada em um hospital na Capital Teresina, Iasmim Lopes encontra-se num estado estável, porém com dois drenos no pulmão. A mesma ainda apresentou uma trombose da veia cava superior que trouxe prejuízos ao fluxo venoso. Mesmo sendo submetida a exames periódicos, a equipe médica ainda não possui diagnóstico, nem tratamento para a menina que necessita de uma transferência urgente para São Paulo.

Prima e uma das organizadoras da campanha, Savilly Sasahara Santana, explicou que até o momento o impasse para a transferência de Iasmim está no aspecto financeiro, pois um dos hospitais privados, onde ele pode realizar o tratamento está orçado em R$ 300,000,00, valor considerado inicial. Outra tentativa seria encontrar uma vaga em um hospital público que ainda não possível.

“Iasmim está há 50 dias com dois drenos, correndo risco de infecções e isto acaba sendo muito doloroso para ela. A campanha tomou uma proporção que nem nós imaginávamos, todos os dias somos procurados por alguém que quer participar. A campanha está indo muito bem, as pessoas abraçaram mesmo a causa e sempre temos procurado realizar eventos para que a mesma não esfrie”, disse Savilly Sasahara.

“A internet tem sido uma grande ferramenta para a expansão da campanha”

Uma das estratégias de mobilização para a campanha “ajudeaIasmim tem sido as redes sociais virtuais. Com uma página do Facebook, as publicações tem vários compartilhamentos, sendo repercutidas até mesmo por artistas como Marília Mendonça, Desejo de Menina, Wesley Safadão, dentre outros, que gravaram vídeos se solidarizando com a causa.

Em Picos, várias mobilizações também vêm sendo feitas em prol da arrecadação financeira, como a promoção do Tributo “Legião Urbana – 20 anos sem Renato”. O Tributo apresentado pelo artista Cirilo Vaz acontecerá no próximo domingo, 30, na quadra do Colégio Santa Rita. Outro evento que revestirá a renda para a campanha da menina Iasmim será o Rodízio de Pizza Solidária, a ser realizado na próxima terça-feira, 01, no Espaço Rala Bucho Churrascaria.

Savilly Sasahara Santana comentou ainda que toda a família está mobilizada para que a campanha atinja um saldo positivo.

“Temos feito mobilizações constantes nas redes sociais virtuais. Toda a família está mobilizada, uns ficam encarregados de alimentar as redes sociais virtuais, outros que gerenciam a arrecadação de dinheiro para que tudo seja organizado, pois é algo que envolve valores, uma coisa séria. E conseguindo o valor tudo será prestado contas à sociedade, e se conseguirmos um saldo mais que positivo, este poderá ser revestido para alguma instituição social que trabalhe com crianças. Desde já agradecemos a todos que tem se solidarizado com a campanha, o apoio que temos recebido principalmente através das orações. Mas infelizmente ainda não atingimos o objetivo da campanha que é a transferência da Iasmim para São Paulo, porque uma vida não espera, por vermos o sofrimento dela e nós da família estamos muito sensibilizados em vermos que isto aconteça com urgência. Uma festa solidária, pizza solidária, e tudo que a pessoa fizer, comprando e participando já está ajudando”, concluiu.

Como posso ajudar?

As ajudas financeiras podem ser feitas nas seguintes contas-bancárias:

BANCO DO BRASIL

Agência: 0254-2

Conta-poupança: 11578-9

Variação: 51

CPF: 769.125.073-87

Em nome de Cristiane Santana de Sousa Lopes (mãe).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0639

Operação: 001

Conta-Corrente: 23698-8

CPF: 769.125.073-87

Em nome de Cristiane Santana de Sousa Lopes (mãe).

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones: (89) 9 9900-1560 (falar com Savilly Santana – prima), ou (89) 9 9906-3177 (Cristhian Santana – tio) que também funcionam com Whatsapp.