Menor é apreendido acusado de homicídio no Picoense Clube

A Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do município de Picos apreendeu na manhã dessa quarta-feira (04), o menor de idade com as iniciais E.G. S., que teria assassinado com um golpe de facas o homem identificado como Felipe Lavor, no Picoense Clube.

De acordo com o coronel Edwaldo Viana, do 4ºBPM, a polícia dirigiu-se à residência do menor e solicitou a entrada, mas foi negada. “O oficial solicitou a entrada na casa e foi negado, mas após a genitora do menor abrir a porta e confirmar que o menor ali estava, e diante dá gravidade da situação e pelas fundadas razões, o oficial adentrou na casa e apreendeu o menor conduzindo-o à Central de Flagrantes”, afirmou.

Logo depois, o menor confessou ter dado um golpe de faca no peito da vítima. Foram apreendidas também as vestimentas que ele usou na ocasião do crime.

GP1