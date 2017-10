Menor é assassinado à tiros em Pio IX

Um jovem de apenas 17 anos foi morto a tiros na noite do último sábado (7), em Pau Ferro, localidade rural distante cerca de 23 quilômetros da sede de Pio IX.

De acordo com informações da Polícia Militar, o menor identificado por Fernando Brito natural de Campos Sales (CE) foi morto com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. O motivo do crime foi uma briga generalizada nas comemorações da final de um campeonato de futebol local.

Policiais do Grupamento Militar de Pio IX realizam diligencias na região buscando prender o autor dos disparos.

O corpo do jovem Fernando Brito foi levado para o hospital Dona Lourdes Mota, na cidade de Pio IX, e depois transladado para seu município natal.

Com informações do Piauí em Foco