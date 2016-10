Menor é flagrado com 30 pedras de crack em Picos

Na noite desta quinta-feira, 06, por volta de 18h40min, a Polícia Militar através do policiamento da Força Tática Duas Rodas flagraram um menor de iniciais M. V. C.S., de 16 anos, com 30 pedras de substância semelhante ao crack. A ação ocorreu no bairro Papelão, nas proximidades do Rio Guaribas.

Segundo registros da PM, policiais abordaram o menor e ele se desfez de um volume jogando no telhado de uma casa próxima ao local. “Os policiais conseguiram subir na casa e pegar o volume, enquanto o indivíduo era contido pela guarnição “, disse o Relações Públicas da PM, tenente Elias.

O menor foi conduzido a Delegacia para a tomada dos procedimentos cabíveis. O adolescente é suspeito de praticar vários crimes na cidade de Picos.