Menor suspeito de participar de estupro coletivo em Oeiras é transferido para Picos

A Polícia Civil do Piauí fez no final da tarde da quarta-feira (31) a transferência dos três suspeitos de estuprar uma jovem de 26 anos, na cidade de Oeiras, Sul do estado. Dois deles, os maiores de idade, foram levados para a Penitenciária de Vereda Grande, em Floriano. Já o adolescente de 15 anos, foi encaminhado para a Casa do Menor Infrator em Picos, a 88 km de Oeiras.

A informação foi confirmada pelo agende especial da Polícia Civil de Oeiras, Valdinar Rodrigues dos Santos, que acompanha as investigações do caso ao lado do delegado titular da cidade, Antônio Nilton.

O crime ocorreu na sexta-feira, dia 26, quando segundo a Polícia Civil, dois homens e um adolescente levaram a vítima, que estava desacordada e em coma alcoólico, até a casa dela, local onde os abusos aconteceram.

Os suspeitos chegaram a negar o crime, mas o delegado disse que há provas que comprovam o contrário.

“Os três suspeitos se ofereceram para levar a garota para a residência dela. Ela estava em um coma alcoólico e se valeram do fato de estar inconsciente para praticarem o crime”, disse o delegado.

Várias testemunhas foram ouvidas, entre elas vizinhos que viram a jovem sendo carregada pelos três suspeitos e uma amiga da vítima, a cabeleireira Gilvaneide Neres, que foi a primeira pessoa a encontrar a jovem. Ela disse que a amiga “parecia estar morta”.

Quem também foi ouvida na delegacia da cidade foi a mãe do adolescente de 15 anos. Ela disse que o filho garantiu a ela que ele não fez nada e que apenas ajudou a levar a moça para casa.

O estupro coletivo ocorrido em Oeiras é o quinto registrado no Piauí em pouco mais de um ano.

Três estupros em 24h

A Polícia Civil da cidade de Oeiras, a 300 km da capital, investiga três casos de estupro que aconteceram em menos de 24h, no fim de semana.

Em um desses casos, três homens são suspeitos de abusar sexualmente de uma jovem de 26 anos que estava desacordada. O delegado Antonio Nilton afirmou que os suspeitos negaram ter cometido o crime.

Entre os suspeitos está um adolescente de 15 anos. A mãe dele esteve na manhã desta segunda-feira (29) na delegacia onde prestou depoimento. Ela revelou que o filho garantiu não ter praticado os abusos contra a jovem.

Além do estupro da adolescente de 17 anos no balneário, o terceiro estupro foi contra uma criança de 10 anos. O suspeito, um garoto de 16 anos, foi ouvido pela polícia e liberado.

Fonte: G1