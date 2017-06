Meteorologia prevê chuvas moderadas na primeira semana de junho

Os primeiros dias de junho vão trazer mais umidade e alguns dias chuvosos ao estado do Piauí. De acordo com Sônia Feitosa, gerente de Hidrometeorologia da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (SEMAR), as nuvens que provocarão essas precipitações são provenientes do leste do Nordeste e parte do Maranhão. As chuvas serão moderadas, mas suficientes para amenizar o calor dos últimos dias.

De acordo com a gerente de Hidrometeorologia, essas chuvas são reflexos dos ventos do leste do Nordeste. Ela explicou que isso ocorre por influência da Zona de Convergência Intertropical(ZCIT) que é, basicamente, uma banda de nuvens formadas pela união de ventos que levam a umidade do oceano à atmosfera.

Em relação ao interior do Piauí, Sônia destacou que as cidades do Norte vão sentir as chuvas de forma mais intensa, se comparado a outros pontos do estado. “Vai chover mais no Norte do estado, contudo no semiárido podem cair chuvas leves”, informou Sônia. Ela salientou também que há uma possibilidade de pancadas leves de chuva em Floriano durante a primeira semana de junho.

