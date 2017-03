Milhares de foliões prestigiam última noite do carnaval de Picos

Milhares de pessoas lotaram a Avenida Beira Rio na última noite do carnaval de Picos 2017. Os foliões compareceram em grande número durante todas as noites. A abertura do carnaval picoense ocorreu no último sábado (25) com a realização do corso.

Em clima de tranquilidade, alegria e muita folia, os foliões se divertiram bastante dançando músicas em ritmos carnavalescos. Durante os três dias da festa de momo, artistas locais e de outros estados animaram o público.

Nessa terça-feira (28), a animação ficou por conta do Grupo de Percussão Origens, Swing Top, Axé Cleteiros e Cristiano Pipow.

Idealizado pela Prefeitura de Picos, o Picos Folia 2017 recebeu toda uma estrutura de barracas, som e segurança para os foliões se divertirem à vontade no corredor da folia.

Avaliação

O prefeito Padre Walmir prestigiou todas as noites de carnaval e avaliou positivamente a festa de momo picoense. Segundo o gestor, a organização, a participação dos foliões e a animação das bandas foram fatores positivos do carnaval. “O povo não viajou, colocou o carnaval de Picos como prioridade e as bandas que estiveram aqui não estão inferiores de nenhuma atração de outros carnavais da região. Nós também valorizamos as bandas locais” pontou.

O prefeito lembrou também do clima de tranquilidade durante os três dias de festa na Avenida Beira Rio. “O carnaval foi em clima de tranquilidade, graças a Deus não ocorreu nenhum incidente e os foliões participaram ativamente da folia em clima de paz e diversão”, comemorou.

A secretária de Cultura, Marília Bezerra, comemorou a participação em massa do povo picoense no carnaval. “Minha avaliação é a melhor possível. Montamos uma super estrutura para os foliões, artistas e barraqueiros e o evento foi realizado com sucesso”, disse.