Militar natural de São Julião morre e seis pessoas pessoas ficam feridas em grave acidente no Tocantins

Segundo a PM, no outro veículo tinham quatro pessoas, sendo algumas crianças. Todas ficaram feridas. Elas foram socorridas com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levadas para o Hospital Regional de Araguaína. As causas do acidente ainda não foram informadas.

O militar aposentado conhecido por Rocha morava havia muitos anos em Araguaína, interior do Tocantins, mas sempre passeava no Piauí para visitar parentes e amigos nas localidades Macambira e Caiçarinha, pertencentes aos municípios de São Julião e Alagoinha do Piauí.

É Notícias