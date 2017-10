Mini Miss Baby vai representar Picos em Concurso Estadual

A menina Júlia Medeiros Macedo de Lima, de apenas 03 anos, se prepara para um desafio de gente grande. Ela vai representar a cidade de Picos no concurso “Mini Miss Piauí 2018”, que acontece no dia 14 de outubro, no auditório da Associação Comercial de Picos que terá representantes de 15 municípios do Estado do Piauí.

Coordenada pela agência NR Casting Models do colunista social Naldo Rodriguez, Júlia Medeiros é filha do casal de empresários George Medeiros e Carla Santos, que estão dispostos a não medir esforços para alcançar o objetivo final que é trazer o título pela primeira vez para nossa cidade.

“Julia tem todo o potencial para se destacar na etapa estadual, sua beleza lembra a de uma princesa da Disney. Mas não é só a beleza que deve chamar a atenção dos jurados, Julia é muito sapeca, antenada e graciosa. São chances reais de trazer a faixa e a coroa de Míni Miss Baby Piauí e com certeza elevar o nome da cidade de Picos no ponto mais alto no certame de beleza”, afirmou o coordenador.

Enquanto isso, você pode manifestar seu apoio votando na nossa candidata pela página oficial do concurso @minimisspiaui e demostrar seu apoio a princesinha Julia Medeiros que possui todos os requisitos para se eleger no dia 14 próximo. O concurso Mini Miss Piauí é organizado pelo produtor Ronald Rocha e a RR Produções e Eventos.

Julia Medeiros veste: Leila Modinha

Fotos: Pâmela Alencar