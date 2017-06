Ministério Público de Picos denuncia insalubridade do Hospital Regional Justino Luz

As fiscalizações no local vêm sendo constantes e a entidade vem tomando algumas medidas em conjunto ao Sindicato dos Médicos e a Ordem dos Advogados do Brasil(OAB -Picos) como a realização de uma audiência pública há menos de dois meses, que debateu os problemas do HRJL. A promotora Micheline Serejo, o presidente da OAB Subsecção de Picos Franck Bezerra e José Almeida que é diretor do Sindicato dos Médicos, estiveram no local fazendo a verificação da situação.

A denúncia foi feita pela promotoria através da rede social facebook na manhã da última quinta-feira (01/06), onde aponta que o Hospital Regional Justino Luz mesmo após uma audiência pública e diversas fiscalizações continua insalubre para os pacientes e todos os servidores, com as macas enferrujadas, sem colchonetes, sem lençóis para os pacientes, a maioria com ventiladores e ar condicionados quebrados, paredes sujas, higiene péssima, faltando equipamentos básicos . Além da máquina de exames de análises clínicas constantemente com problemas, tomógrafo quebrado desde a última fiscalização, UTI toda equipada sem funcionamento há meses, sobrecarga de trabalho para os servidores, falta de repouso adequado.

Paciente precisando urgentemente de dentista e não existia um sequer, mesmo com aproximadamente 12 dentistas na folha de pagamento. ” Estas são apenas algumas informações do relatório que está sendo feito pelo Ministério Público e Sindicato dos Médicos”, Diz, o MP Picos Difusos Coletivos



As próximas providências serão informadas por meio deste canal de comunicação.

