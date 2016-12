Ministério Público firma parceria com SEMAM em combate à Poluição Sonora

Aconteceu na última quarta-feira, 23/11, no Batalhão de Policia Militar de Picos (4º BMP), em proposta do Ministério Público Estadual um encontro para uniformizar os procedimentos referentes ao combate à Poluição Sonora na cidade de Picos. A proposta envolve o MP, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, as Polícias Militar e Civil.

Fizeram-se presentes, o Promotor Dr. Marcelo Monteiro, o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos, Gláuber Silva, fiscais ambientais lotados na SEMAM, o comandante do 4º BPM Tenente Coronel Edwaldo Viana, o delegado regional Divanilson Sena, além de dezenas de coordenadores dos Grupamentos da PM nas cidades circunvizinhas.

O secretário de Meio Ambiente, Gláuber Silva, destaca a importância dessa unificação e suas consequências. “A SEMAM atualmente vem advertindo e autuando muitos condutores e usuários de som. Dezenas de processos já estão julgados e outros conclusos ao Conselho de segunda instância. Essa parceria com o Ministério Público e as polícias de Picos só vem a fortalecer esse combate”.

Ficou acordado o trabalho em conjunto entre as instituições citadas, que já entrará em vigor a partir da última sexta-feira, 25/11, escalas e blit´s principalmente nos fins de semana onde o índice de poluição é maior e acontecem festas clandestinas.

Flagrantes de poluição sonora serão julgados e punidos tanto em âmbito administrativo (através da Lei Municipal nº 2.720/2016) como criminal com fundamento na Lei Federal nº 9.605/1998).