Ministro garante que bancos postais não fecharão mais este ano

O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou nesta terça-feira (3) que o fechamento dos bancos postais este ano está suspenso. Segundo ele, foi feito um acordo entre o Banco do Brasil e os Correios para que os custos continuem sendo financiados pelo BB pelo menos nos próximos 4 meses.

“Acabamos de finalizar um entendimento com o Banco do Brasil, aonde o banco nos próximos 4 meses irá continuar com o financiamento das ações do banco postal. Com isso até o final de janeiro nós temos a tranquilidade de encontrar outra solução para que o banco postal não deixe de prestar o excelente serviço que faz ao longo dos anos”, disse o ministro em um vídeo postado na internet após reunião em Brasília.

Os deputados piauienses Júlio César (Federal) e Georgiano Neto (estadual) participaram da reunião. De acordo com Georgiano, o acordo vai evitar o fechamento imediato de 1.900 agências pelo país.

“Está garantido o funcionamento de 1900 agências que iriam fechar as portas ainda neste mês. O deputado federal Júlio César liderou a luta para reverter à situação”, afirmou Georgiano em suas redes sociais.

No Piauí, a previsão é que 114 agências fossem fechadas. O principal entrave está relacionado com as condições de segurança. Os bancos postais não possuem portas giratórias de segurança individual, detectores de metal, blindagem, circuito interno de filmagem e vigilância armada durante o expediente de funcionamento. Em função disso, os Correios alegaram que não tem condições de cumprir as exigências.

