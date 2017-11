Ministro promete a vereadores picoenses duas ambulâncias para o SAMU

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, prometeu duas ambulâncias para o SAMU de Picos caso a prefeitura e a Secretaria de Saúde regularizem as pendências do órgão. A promessa foi feita aos vereadores picoenses da oposição que tiveram uma audiência com ele na tarde desta terça-feira, 07, em Brasília – DF.

O encontro foi articulado pelo vereador Afonso Guimarães, o Afonsinho (PP), através do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí. Participaram também os vereadores Toinho de Chicá (PP), Renato (PR), Dedé Monteiro (PPS) e o suplente Pedro Pio (PP). Também esteve presente a deputada estadual Belê Medeiros (PP).

Segundo Afonsinho as duas novas ambulâncias chegarão a Picos em dezembro deste ano, mas sempre endossando que a prefeitura precisa regularizar a situação do SAMU. Foi fiador dessa promessa o senador Ciro Nogueira.

Ainda pela manhã os vereadores e a deputada Belê Medeiros tinham participado de uma audiência com o senador Ciro Nogueira.

Baseado no resultado o vereador Afonsinho declarou que a ida a Brasília – DF rendeu os frutos esperados. Ele pede que a prefeitura de Picos tome as providências para que as ambulâncias cheguem a cidade no prazo determinado. “Foi satisfatória, pois o senador deu toda atenção e fez de tudo para nossas reivindicações sejam atendidas, mas para receber depende da gestão regularizar o SAMU”, declarou.

Viagem

O vereador Afonsinho e os demais parlamentares da oposição foram a Brasília – DF pedir providências para o SAMU de Picos, cujos salários dos servidores estão atrasados além das ambulâncias estarem impossibilitadas de atender as ocorrências. Na semana passada os servidores divulgaram uma nota informando que não poderiam socorrer as pessoas devido o péssimo estado dos veículos que se encontram impossibilitados de rodar.

