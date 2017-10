Monsenhor Hipólito: Aluna do CETI José Alves Bezerra vai representar o Piauí no Concurso Jovem Senador 2017

A aluna Ana Letícia Fialho, do Centro Estadual de Tempo Integral (CETIJAB) José Alves Bezerra, em Monsenhor Hipólito, conquistou o primeiro lugar do Piauí no 10º Concurso de Redação do Senado Federal com o tema “É na soma das diferenças que se forma uma nação plena” e vai representar o estado no programa Jovem Senador 2017.

Ana Letícia cursa o 3º ano do Ensino Médio, com a orientação do professor Satírio Francisco de Sousa escreveu a redação “É na soma das diferenças que se forma uma nação plena”. “Agradeço ao meu professor Sátirio e toda a escola pelo apoio, pelo carinho e por sempre terem acreditado no meu potencial. E é com imensa felicidade e gratidão que eu deixo esta instituição ao final deste ano, concluindo meu ensino médio com a consciência de dever cumprido”, agradeceu a aluna.

Não é a primeira vez que a Ana Letícia se destaca em um concurso de nível nacional, em 2012, também foi finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa. “Sinto-me muito feliz e emocionada por ter conquistado o primeiro lugar na redação do Senado Federal no estado do Piauí. É, sem dúvida alguma​, uma grande honra poder representar a minha escola CETIJAB, na qual iniciei a minha vida estudantil e de representar o meu querido Estado do Piauí mais uma vez, também fui finalista da olimpíada de Língua Portuguesa em 2012 ,e agora, em 2017, Jovem Senadora”, concluiu a “Jovem Senadora”.

Segundo o professor Satírio, conquistas como essas trazem uma sensação de dever cumprido. “Sinto-me extremamente feliz e orgulhoso de meus alunos, da minha instituição e de meu trabalho. Pois, é diante de conquistas como essas que percebemos que todo amor, zelo e empenho que dedicamos ao nosso papel de educar, não foi em vão, traz uma sensação de dever cumprido”.

Essa é a quinta vez que um aluno do Ceti José Alves Bezerra é campeão estadual na seletiva para o Jovem Senador. A escola conquistou o direito de representar o Piauí na fase nacional nos anos de 2009, 2010, 2012, 2016 e agora em 2017, sendo em 2012 a escola conquistou o 3º lugar nacional.

Questionada sobre o segredo de tão bons resultados, a diretora da escola, professora Josefa Ilza, apenas declara que o compromisso com o trabalho faz a diferença. “O segredo da nossa escola é o compromisso com a educação de qualidade. Não deixamos as dificuldades interferirem no nosso projeto de ensino. Incentivamos, auxiliamos e damos suporte para que nossos alunos se sintam motivados a estudar e serem vitoriosos naquilo que se propuseram a fazer. Esse é o nosso segredo!”, revela a diretora.

A lista dos 27 jovens senadores vencedores, divulgada nesta quarta-feira (04) pelo Senado Federal, está disponível no site www.senado.leg.br/jovemsenador. Ana Letícia e os outros 26 alunos selecionados, um de cada unidade da Federação, atuarão como jovens senadores em Brasília, no próximo mês de novembro.

Em 2017, o Jovem Senador mobilizou mais de 323.755 mil alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas estaduais em todo o país, com até 19 anos, um aumento de 14% em relação à edição anterior. Os professores orientadores das redações selecionadas serão premiados com uma viagem a Brasília e acompanharão seus alunos, participando de uma programação específica na capital, incluindo um curso de formação

Os jovens senadores estarão em Brasília de 27/11 a 02/12 e a cerimônia de posse ocorrerá no dia 28 de novembro no Plenário do Senado Federal. A legislatura tem início com a posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa Jovem e se encerra com a aprovação dos projetos e a consequente publicação no Diário do Senado Federal.